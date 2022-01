- Lagerlokaler er eftertragtede i Nordsjælland

Mandag 10. januar 2022 kl: 11:19

- Lige inden nytår var udbuddet af lagerlokaler, logistikejendomme og produktionshaller i de 11 nordsjællandske kommuner for anden gang i 2021 det laveste, vi har registreret i de 20 år, vi har indsamlet data om erhvervslokaler, siger Jakob Wegener, der er administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk.- Udbuddet var før sommerferien nede på blot 2,2 procent - det var vi aldrig set lavere før. Nu ligger det marginalt højere på 2,5 procent eller 71.000 kvadratmeter, og udbuddet af lokaler er i løbet af 2021 faldet med 21.000 kvadratmeter, siger han videre.Ejendomstorvet.dk er ejet fælles af landets ejendomsmæglere ligesom "søsterportalen" Boligsiden.dk. Ejendomstorvet.dk har aktuelt et udbud på godt 7.900 erhvervslejemål og ejendomme på landsplan, heraf præcis 979 lokaler til lager, logistik, produktion eller værksted. Af dem ligger 71 i Nordsjælland, hvor Helsingør har 16 udbudte lokaler. Herefter følger Hillerød med 11, Egedal og Rudersdal begge med 9 lokaler samt Allerød med 7 lokaler og Furesø med 6. I de øvrige fem kommuner er der højest 5 lokaler at vælge imellem - i Hørsholm er udbudt et enkelt lokale.- Udbuddet kan slet ikke følge efterspørgslen, som især skyldes opsvinget og øget nethandel. Efterspørgslen går især på lokaler med højt til loftet og store porte, helst i nærheden af motorvejene til Helsingør og Hillerød. Selv om der også kommer motorvej helt til Frederikssund, er interessen i dén retning foreløbig ikke så stor efter Måløv. Vi ville ønske, at vi kunne skaffe nogle flere lokaler, for vi kan udleje meget mere. I øjeblikket søger vi, på vegne af kunder, fx et større lejemål på 6.000 kvadratmeter, som nærmest kan ligge hvor som helst, og mindre lokaler på 125 kvadratmeter i Frederiksværk, siger Jacob Lunding, der er partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland med kontor i Hillerød.- Matas er ved at bygge et kæmpe lager i Allerød, men ellers er der ikke blevet bygget meget gennem flere år. Kommunerne kunne godt gøre mere, for sammenlignet med Køge Bugt-området – hvor vi også er aktive – er der ikke udlagt særligt meget jord til erhverv. Vi begynder også at se eksempler på, at investorer opkøber lager- og logistikejendomme i Nordsjælland, hvor de tidligere har haft fokus på Storkøbenhavn og logistikknudepunkter langs de store motorveje, siger Kim Kyhl Andersen, der er partner i Andersen Erhverv med kontor i Holte i Rudersdal Kommune.Danmark har i alt 69 millioner kvadratmeter areal til lager, logistik, produktion og værksteder. Godt fire procent - eller knap 3 millioner kvadratmeter - ligger i Hillerød, Helsingør, Frederikssund og de øvrige nordsjællandske kommuner.