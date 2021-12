Tyskland indfører nye corona-restriktioner for rejsende med bus

Fredag 3. december 2021 kl: 14:00

Af: Redaktionen Ifølge BDO ser det blandt andet ud til, at der i næste uge kan komme et decideret forbud mod at befordre ikke-vaccinerede personer i busser i Tyskland. Det vil betyde, at man som rejsende skal have det såkaldte 2G (Vaccineret eller immun) for at kunne rejse med bus i Tyskland, hvilket også kommer til at gælde for passagerer med udenlandske turistbusser.I nogle tilfælde kan en yderligere PCR-test også blive påkrævet for vaccinerede og raske personer (det såkaldte 2G+) for at kunne rejse med bus.De nye restriktioner kommer til at gælde i store dele af Tyskland og vil også gælde for blandt andet hoteller og julemarkeder.Interesserede kan se en oversigt med restriktionerne pr. 29. november 2021