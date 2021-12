Ulovligt fyrværkeri bliver sendt som pakker

FORSIKRINGSSELSKAB:

Fredag 3. december 2021 kl: 12:21

Af: Redaktionen I hele 2020 blev der beslaglagt 604 kilo ulovligt fyrværkeri, hvilket var næsten en fordobling i forhold til året forinden. Dermed er kan 2021 fortsætter den negative tendens.Samtidig står det klart, at stort set alle fund af ulovligt fyrværkeri - i modsætning til tidligere - sker i forbindelse med pakkeforsendelser. Ifølge skadedirektør i Gjensidige, Henrik Sagild, gør det kun det samlede billede endnu mere alvorligt.- Man bringer ikke kun sig selv i potentiel fare ved at købe fyrværkeri uden produktsikkerhed fra udlandet. Det udsætter også en masse andre for en risiko, når det bliver sendt som helt almindelig pakkepost, siger Henrik Sagild, der også peger på risikoen for børn og unge i forbindelse med den ulovlige handel over nettet.- Børn og unge fylder alt for meget i ulykker med fyrværkeri, og når ulovligt og usikkert fyrværkeri kommer ind i landet, er der en stor risiko for, de kommer i kontakt med det, hvilket kan få meget alvorlige konsekvenser for den enkelte. For hvis man køber ulovligt fyrværkeri, kan man nemlig ikke være sikker på, at det lever op til gældende sikkerhedsgodkendelser, siger Henrik Sagild.