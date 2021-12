Danmarks største vindmøllepark bliver bygget til markant lav pris

Onsdag 1. december 2021 kl: 14:11

Fakta om vindmølleparken:

Thor bliver den hidtil største havvindmøllepark i Danmark (1 GW) og vil blive etableret mindst 22 kilometer ud for kysten ved Thorsminde på Den Jyske Vestkyst

De samlede investeringsomkostninger for Thor anslås at være ca. 15,5 milliarder kroner

Thor skal være færdig i 2027 og forventes at producere strøm i mindst 30 år

Med det aktuelle bud ventes Thor Wind Farm I/S at have betalt staten 2,8 milliarder kroner i løbet af en kort årrække. Beløbet er en følge af den danske støttemodel til statsligt udbudte havvindmølleparker, hvor staten enten yder støtte til eller modtager betaling til statskassen alt afhængig af prisen på el

Af: Redaktionen Som vindere af statens udbud af anlægs- og driftsopgaven af Thor Havvindmøllepark, kan Thor Wind Farm I/S nu gå i gang med at etablere parken. Og det sker med en hidtil uset stor investeringsvilje i vindenergi. Thor Havvindmøllepark er blandt de største parker i verden og når parken er fuldt etableret, kan den dække en million husstandes elforbrug.- Thor bliver ikke bare Danmarks hidtil største havvindmøllepark, men også en af verdens største parker og vil være med til at løfte Danmark ind i en ny tid, hvor sort bliver dyrere end grønt, siger klimaminister Dan Jørgensen (S) og kalder der for en enorm god grøn nyhed, at aktørerne i vindmøllebranchen har været ivrige efter at byde- Det viser igen, at Danmarks satsninger på vedvarende energi og havvind er en god investering for såvel klima, erhvervsliv såvel som for stat, siger ministeren.Vinderen blev afgjort ved lodtrækningen, da flere energiproducenter har givet historisk gode bud. Både danske og udenlandske energiselskaber har stået i kø for vinde retten til at opføre og drive Thor, som giver 2,8 milliarder kroner i Statskassen.