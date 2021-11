To statslige færgeruter skal sejle mere bæredygtigt

Mandag 22. november 2021 kl: 13:57

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Transportministeriet har afsluttet en branche- og interessentdialog med både private og offentlige aktører, der har givet input til både den fremtidige drift på færgeruterne og den grønne omstilling.I forlængelse af den dialog og med udgangspunkt i resultaterne fra færgeanalysen forventes det, at der fra kontraktstart vil være grønne - altså mindre miljøbelastende færger - på de to ruter. Transportministeriet har stor fokus på omstilling af færgerne i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet.- Regeringen arbejder målrettet med at reducere Danmarks CO2-udslip og komme i mål med at reducere vores udledninger med 70 procent i 2030. Her kan færgerne også bidrage, og derfor er det vigtigt, at den grønne omstilling tænkes ind fra start i nye udbud og at der indhentes input både om den fremtidige drift på ruten og den grønne omstilling. Derfor vil der være fokus på den grønne omstilling i det kommende udbudsmateriale, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Den nuværende kontrakt om færgebetjeningen af Bøjden-Fynshav udløber 30. april 2024 og den nuværende kontrakt om færgebetjeningen af Ballen-Kalundborg udløber 31. december 2024.Udbudsmaterialet til færgeruterne Ballen-Kalundborg og Bøjden-Fynshav forventes at blive offentliggjort i slutningen af i år.Interesserede kan læse mere om omstilling af færgeruter i Danmark