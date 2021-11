Tysk dagligvarekæder fordobler sin lagerkapacitet i Køge

Fredag 19. november 2021 kl: 12:54

Ny robotteknologi skaber bedre arbejdsmiljø

at lageret udvides med ca. 6.400 kvadratmeter, hvilket tilføjes til de nuværende ca. 40.000 kvadratmeter

at logistikcenteret samlet bliver på ca. 46.400 kvadratmeter

at højlageret bliver en 30 meter høj bygning

at Lidl fordobler kapaciteten for logistikcenteret

Højlageret har en kapacitet på knap 19.000 paller

Højlageret er en såkaldt ’Clad-Rack’-udbygning hvor paller håndteres via 8 førerløse kraner

Logistikcenteret i Køge håndterer alle varer til Lidls butikker på Sjælland og Bornholm

Varer leveres på paller og sorteres til levering i de enkelte Lidl-butikker

Indeholder seks ergonomisk optimerede arbejdsstationer til lagermedarbejdere

Arbejdsstationerne er unikke og fritager personalet for næsten alle manuelle løft

Nuværende lagermedarbejdere opkvalificeres fagligt

Lagerets køleanlægget gør brug af ”frikøl”, som sparer 27 tons CO2 om året i forhold til almindelige køleanlæg

Om Lidl:

Er den største dagligvarekæde i Europa

Er en del af den tyske Schwarz Group

Har over 11.550 butikker i 30 lande og over 341.000 ansatte globalt

Supplerer i Danmark årligt deres nuværende 134 butikker med ca. 8-10 nye butikker

Har mere end 3.300 medarbejdere i Danmark og ansætter op mod 200 nye årligt

Lidl opfører nyt hovedkontor i Aarhus til åbning medio 2023

Af: Redaktionen Det nye 6.400 kvadratmeter lagertårn i 30 meters højde har en kapacitet på knap 19.000 paller. Med udvidelsen til det nuværende 40.000 kvadratmeter store logistikcenter fordobler dagligvarekæden sin lagerkapacitet på Sjælland.- Lidl er i vækst i Danmark, og med vores nye højlager har vi nu fremtidssikret vores lagerkapacitet og logistik, som kan understøtte vores planer om at åbne cirka 60 nye Lidl-butikker i hovedstadsområdet over den næste årrække. Lageret skal sikre, at vi fortsat kan have en høj leveringssikkerhed og distribuere kvalitetsprodukter til lave Lidl-priser til både nuværende og kommende butikker, siger Jens Stratmann, der er administrerende direktør hos Lidl Danmark.Lidl har investeret et trecifret millionbeløb i det nye højlager, som tager den nyeste teknologi i brug.Pallerne håndteres af otte førerløse kraner og omfatter også et halvautomatisk plukkesystem og et fuldt automatiseret pallehøjlager.Det har samtidigt været en topprioritet for Lidl at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, der kommer til at arbejde ved seks ergonomisk optimerede arbejdsstationer, som fritager medarbejderne for næsten alle manuelle løft og forebygger nedslidning.- Vi vil gerne skabe en attraktiv arbejdsplads og endnu bedre arbejdsforhold for vores medarbejdere på lageret. Det har fået os til at investere og udvikle nye arbejdsstationer i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og samarbejdspartnere. Det er blevet til en fremragende løsning, hvor vi med anvendelse af ny teknologi eliminerer næsten alle tunge og manuelle løft i arbejdsdagen. Vores forhåbning er at skabe bedre trivsel og forebygge de ansatte mod nedslidning, så Lidl bliver en endnu bedre arbejdsplads, siger Anders Frydendahl, der er direktør for salg og logistik hos Lidl Danmark.Lidl har også gjort brug af den nyeste teknologi i forhold til energirigtige løsninger i det nye lagertårn. Dagslysregulering og LED-belysning reducerer energiforbruget med 53 procent i forhold til traditionel belysning, og lagerets køleanlæg gør brug af ”frikøl”, som sparer 27 ton CO2 om året i forhold til almindelige køleanlæg. Solceller dækker ca. 30 procent af energibehovet i administrationsbygningen, ligesom anvendelse af fjernvarme i stedet for naturgas reducerer CO2-udspillet med ca. 36 procent.Lagerudvidelsen betyder: