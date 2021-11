Letbanen i Aarhus nærmer sig passagertallet fra før coronatiden

Fredag 12. november 2021 kl: 06:49

Af: Redaktionen Udviklingen i passagertal 2019-2021 opgjort kvartalsvis. (Tabel: Aarhus Letbane)I tredje kvartal har 1.085.755 passagerer rejst med Letbanen. Dermed nærmer letbanen i Aarhus sig niveauet for samme periode i 2019 med en forskel på 9 procent. I forhold til 2020 er der tale om en fremgang på cirka 20 procent.Efter at passagertallet har været faldende i perioden fra andet kvartal 2020 til første kvartal 2021, som en konsekvens af Covid-19, har passagertallene i både andet og tredje kvartal i år været stigende.Det samlede passagertal for 2021 når ikke op på tallet fra 2019, men hos Aarhus Letbane har man et begrundet håb om at nå over tallet for 2020 - og med en mulighed for at fjerde kvartal i 2021 kommer tæt på niveauet for fjerde kvartal 2019.- Det ser ud til, at vi er kommet ud af coronaens skygge, og at passagerne atter er tilbage i Aarhus Letbane. Høj rettidighed og få aflysninger har forhåbentlig også en positiv effekt på passagertallet. Vi arbejder hver dag på at levere en attraktiv Letbane til glæde for passagerne og er glade for at se, at det nu igen går fremad med passagertallet, siger administrerende direktør i Aarhus Letbane, Michael Borre.