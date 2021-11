Lastbilmarkedet ligger efter 10 måneder 16 procent under 2019

Torsdag 11. november 2021 kl: 13:53

Af: Jesper Christensen Volvo Trucks ligger med 1.085 nyregistrerede lastbiler over 16 ton på førstepladsen. Det er en markant fremgang på 325 i forhold til samme periode sidste år. I forhold til samme periode sidste år kan Scania med 977 nyregistreringer, MAN med 477 og Iveco med 108 notere fremgang, mens Mercedes-Benz med 504, DAF med 115, Renault Trucks med 39 og leverandørerne af specialbiler - Dennis Eagle, Rosenbauer og Toni Maurer må notere tilbagegang i antal nyregistreringer.Når man vurderer tallene er det værd at huske på, at de forskellige producenter i perioder har og har haft vanskeligheder med at skaffe komponenter fra deres underleverandører - eksempelvis computerchips til bilernes styresystemer.





Mærke 1. januar - 31. oktober 2021 1. januar - 31. oktober 2020 1. januar - 31. oktober 2019 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 1.085 32,79 % 760 27,09 % 950 24,07 % Scania 977 29,53 % 870 31,02 % 1.354 34,30 % Mercedes-Benz 504 15,23 % 541 19,29 % 666 16,87 % MAN 477 14,42 % 390 13,90 % 574 14,54 % DAF 115 3,48 % 165 5,88 % 260 6,59 % Iveco 108 3,26 % 25 0,89 % 58 1,47 % Renault Trucks 39 1,18 % 43 1,53 % 85 2,15 % Dennis Eagle 4 0,12 % 8 0,29 % - - Rosenbauer - - 2 0,07 % - - Toni Maurer - - 1 0,04 % - - I alt 3.309

2.805

3.947



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.