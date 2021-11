Trafikstyring på broen over Storebælt skal testes

Onsdag 10. november 2021 kl: 10:20

Om projektet



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Storebæltsbroen vil derfor blive spærret i korte intervaller mellem klokken 02.00 og 04.30 natten til søndag 14. november. Spærringerne vil lukke for al trafik i to perioder på op til 25 minutter i hver retning og ske lokalt omkring selve arbejdsstedet på broen, hvor hastigheden så vil være nedsat.De mobile overledninger er taget i brug. Næste fase af projektet er at sætte trafiktavler og bomme til styring af trafikken i drift i forbindelse med brug af de automatiserede overledninger.I den forbindelse er det nødvendigt at teste de nye dele af det samlede projekt i en fuldskalatest, som af hensyn til sikkerheden udføres i nattetimer med mindst trafik.De mobile overledninger er en del af en omfattende sikkerhedspakke, baseret på den nyeste teknologi på området. Formålet er at øge sikkerheden på Storebæltsbroen, både for trafikanter og for de medarbejdere, der arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen.