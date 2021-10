Teleselskab ser ikke sikkerhedsmæssige forhold, der gør, at man skal slette sms’er med faste intervaller

Fredag 29. oktober 2021 kl: 09:55



1) åbner et brev eller en anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet eller

2) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i et lukket møde, som den pågældende ikke selv deltager i, eller hvortil den pågældende uberettiget har skaffet sig adgang.

Stk. 3. Begås de forhold, der er nævnt i stk. 1 og 2, med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. På samme måde straffes de forhold, der er nævnt i stk. 1, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.





Ovenstående har ikke noget at gøre med, om det er brud på andre regler, hvis en politiker eller anden person i det offentlige sletter SMS'er på sin telefon.







Af: Jesper Christensen Telia svarer, der fra deres side ikke er sikkerhedsmæssige forhold, der gør, at selskabet anbefaler sletning af sms’er med fast interval. Telia har således ikke ”forskrifter” på området til brug for private eller virksomheder.Og det er jo godt at vide, når man kører rundt i andre cirkler end de politike.Vi vil dog benytte anledningen til at pege på, at posthemmeligheden også omfatter elektronisk post - herunder sms’er. Så hold fingrene og øjnene fra andres e-mail, sms’er, små notater og almindelige breve. De er kun til dem, de er adresseret til.At det forholder sig sådan - også på transportområdet, fik Aarhus Havn eksempelvis at mærke i en sag fra 2015, hvor havnens ledelse uberettiget havde læst ansattes sms’er.I Straffelovens paragraf 263 står der følgende:Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem.