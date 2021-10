Skibsfarten har brug for en ambitiøs PtX-strategi

REDERIORGANISATION:

Onsdag 27. oktober 2021 kl: 16:00

Af: Redaktionen Dansk Energi er på besøg i Amaliegade og holder konference om en kommende Power-to-X-strategi og ønsket om en ambitiøs strategi, som rækker længere end Danmarks målsætning om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen.

Hos Danske Rederier er der stort fokus på retningen for alternative brændstoffer - og ikke mindst de strategiske målsætninger for, hvordan Danmark kan spille en markant rolle i produktionen af disse brændstoffer. For det handler om, hvordan Power-to-X kan være med til at gøre Det Blå Danmark grønnere.





- Dansk skibsfart har et klart mål om at være klimaneutral i 2050 og det kræver, at skibsfarten skal overgå til nye brændstoffer. Her spiller Power-to-X en nøglerolle. Men vi har travlt, da skibe har en levetid på 20-25 år, og helt konkret kan det kun gå for langsomt med at få energiværdikæden etableret, siger direktør for sikkerhed, maritim forskning og miljø, Maria Skipper Schwenn, der fortsætter:





- Derfor håber jeg på en strategi fra regeringen, der viser resten af verden, hvordan Danmark, kan demonstrere produktion af Power-to-X-brændstoffer til skibsfarten i stor skala.





For at skibsfarten kan sikres en forsyning af alternative brændstoffer fra PtX, skal der set ud fra Danske Rederier's synspunkt skaleres voldsomt op for udbygningen med vedvarende energi. Der sættes handling bag den politiske retorik, lyder det fra rederiorganisationen:





- Det er en forudsætning for skibsfartens brug af alternative brændstoffer, at udbygningen med vedvarende energi øges markant. Kort sagt: Ingen X uden P. Vi er nødt til at se en ambitiøs udmøntning af de mange målsætninger, både nationalt, europæisk og internationalt, og her er der er brug for politisk gennemslagskraft og bindende køreplaner for udbygningen med havvind frem imod både 2030 og 2050, siger Maria Skipper Schwenn.





