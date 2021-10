Hurtigfærger satte passagerrekord i uge 42

Mandag 25. oktober 2021 kl: 18:46

Af: Redaktionen I efterårsferien sidste år fragtede rederiet 117.689 passagerer over Kattegat, mens tallet i 2019 var den hidtidige rekord på 132.264 passagerer,- Færgepassagererne på Kattegat er kommet hurtigt tilbage, og det er ret fantastisk, at rejselysten allerede nu sætter nye rekorder, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Antallet af overførte biler i perioden er også steget fra 38.546 biler i 2020 til 47.271 biler i 2021. I 2019 var antallet af biler på 42.031.Efterårsferiens rejsemønster er normalt sådan, at der på de første store rejsedage op til efterårsferien er meget trafik fra Sjælland mod Jylland - og den bølge skyller så tilbage mod Sjælland i efterårsferiens slutning.- Men i denne efterårsferie har vi set et lidt andet billede. Her har uge 42 har været præget af fyldte afgange i begge retninger - også på hverdagene, siger Jesper Skovgaard.