Fregat fra Danmark skal forebygge pirat-angreb ved Vestafrika

Mandag 25. oktober 2021 kl: 11:53

Af: Redaktionen Guineabugten er et af de mest risikofyldte farvande for den civile skibsfart, og pirateriet i farvandet udgør dermed også et problem for Danmark, som er verdens femtestørste skibsfartsnation. Der sejler i gennemsnit op mod 40 danskopererede skibe i Guineabugten på daglig basis og de transporterer gods for knap 10 milliarder kroner årligt.Danmark støtter også bekæmpelsen af pirateriet i Guineabugten gennem bidrag til kapacitetsopbygning hos kyststaterne. Soldater fra Frømandskorpset træner soldater fra Ghana Special Boat Service, og Danmark yder militærfaglig rådgivning til et maritimt koordinationscenter i Ghana og støtter etableringen af fora for samarbejde mellem relevante aktører i området.