Landsretten ophæver politiets beslaglæggelse af lastvogn

VANVIDSKØRSEL:

Tirsdag 19. oktober 2021 kl: 19:15

Af: Redaktionen Tirsdag 11. maj i år blev den første lastvogn beslaglagt som følge af de nye regler om ”vanvidskørsel”, der trådte i kraft 31. marts. Særligt reglerne om konfiskation af tredjemands ejendom, for eksempel en vognmands lastvogn, udløste på forhånd bekymring.I den aktuelle sag blev vognmandens lastvogn beslaglagt på stedet, da hans chauffør blev taget med en promille på 2,48. Retten i Horsens godkendte beslaglæggelsen ved et retsmøde tirsdag 29. juni, hvor vognmanden var mødt uden advokat.Efterfølgende fik vognmanden en advokat til at føre sagen videre. Advokaten, Dominika Prokop fra Prokop & Marstal Advokatanpartsselskab, indbragte sagen for Landsretten og førte den mod Statsadvokaten.Vestre Landsret traf onsdag 13. oktober 2021 kendelse om, at beslaglæggelsen af lastvognen skulle ophæves. Dermed fik vognmand sin lastvogn tilbage efter over fem måneders afsavn.