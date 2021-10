Organisation for shipping- og havnevirksomheder vokser

Onsdag 6. oktober 2021 kl: 13:41

Af: Redaktionen - Vi startede Danske Shipping- og Havnevirksomheder med 105 medlemmer ved indgangen til 2020, så det er glædeligt, at vi vokser markant. Det må jo være bevis på, at vi gør noget rigtigt, og at det var det helt rigtige valg at danne Danske Shipping- og Havnevirksomheder, siger Danske Shipping- og Havnevirksomheders formand Klaus G. Andersen, der er administrerende direktør i Fredericia Shipping.- Det glæder mig særligt, at de nye medlemmer er alt fra rene shippingfirmaer og mæglere til store areallejere på havnene - altså hele spektret af foreningen, siger han videre.Danske Shipping- og Havnevirksomheder repræsenterer de mange private shipping- og havnevirksomheder, som beskæftiger sig med søtransport og driver forretning omkring og på de danske havne.