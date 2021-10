Fragtmandsdirektør får centrale poster i Dansk Industri

Onsdag 6. oktober 2021 kl: 13:14

Administrerende direktør i Danske Fragtmænd A/S, Jørn P. Skov.

Af: Redaktionen Med valget har vejgodstransporten fortsat en repræsentant med i det øverste politisk valgte organ i Dansk Industri. Jørn P. Skov afløser Flemming Werner Jensen, der er administrerende direktør i Sax-Trans.

- Vi er glade for, at Jørn Skov er indtrådt i forretningsudvalget, og dermed er med til at sikre, at vejgodstransporten fortsat har en stærk stemme i et helt centralt organ i DI, siger branchedirektør Lars William Wesch, ATL - Transportens Arbejdsgivere, som er en del af DI.







Jørn P. Skov er samtidig blevet medlem af DI’s hovedbestyrelse, hvor også næstformand i ATL, Henrik Tofteng, fra Henrik Tofteng A/S og formand for DI Transport, Anne Kathrine Steenbjerge, Anco Trans er medlem.







