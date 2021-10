Uvildig task force skal undersøge gammel færgebrand

Mandag 4. oktober 2021 kl: 15:38

Professor mso, dr. jur. Kristina Siig (formand)

Forsvarsadvokat Peter Giersing

Forsvarsadvokat og tidligere anklager Jakob Buch-Jepsen

Tidligere politikommissær og efterforskningsleder Ove Pedersen (efterforskningsekspert)

Af: Redaktionen Det fremgår af kommissoriet for task forcen om Scandinavian Star, at task forcen skal bestå af en universitetsjurist eller lignende med speciale inden for eksempelvis forsikringsret eller strafferet (formand), en forsvarsadvokat med ekspertise inden for eksempelvis økonomisk kriminalitet, en anklager og en efterforskningsekspert. Task forcen skal bestå af personer, der ikke tidligere professionelt har arbejdet med sagen, og som kan gå til arbejdet med uvildige øjne.Justitsministeren har efter dialog med Folketingets partier nedsat task forcen med følgende medlemmer:Task forcen forventes at være færdig med undersøgelsen og fremkomme med sin redegørelse inden for cirka halvandet år. I den forbindelse skal task forcen komme med en nærmere begrundet vurdering af, om der er grundlag for, at politiet iværksætter yderligere efterforskning af forhold, der ikke er strafferetligt forældet.Desuden vil task forcen hvert halve år afgive en statusredegørelse for undersøgelsen. Viser der sig et grundlag for, at politiet iværksætter yderligere efterforskning af mordbranden, vil en efterforskning kunne foregå parallelt med task forcens undersøgelse. Der oprettes desuden en politisk følgegruppe, som vil modtage de halvårlige statusredegørelser fra task forcen.Interesserede kan læse mere om kommissoriet