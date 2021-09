Lastbilerne fylder på de danske veje - og det skal vi være glade for

DEBAT:

Onsdag 29. september 2021 kl: 12:57

Af: Redaktionen

Kristian Pihl Lorentzen, der bor i Ans og er transportordfører for Venstre, skriver:





Der er ingen tvivl om, at der i de senere år er kommet flere lastbiler på de danske veje. Og at de fylder godt op i trafikken. Det kan være irriterende. Men dybest set er det positivt. For det betyder, at Danmark har gang i hjulene med høj produktion og beskæftigelse. Desuden er lastbilerne afgørende for, at der er friske varer på hylderne rundt i hele landet.





Lastbilerne spiller en afgørende rolle i det danske samfund og for vores forsyningskæden. Se blot på England, hvor en desperat mangel på chauffører aktuelt medfører halvtomme hylder og tørlagte tankstationer. Dertil er vi heldigvis ikke nået i Danmark, selvom manglen på chauffører også mærkes her. En fælles udfordring, som vi skal have løst.





Mange steder er der trængsel på vejene. Det koster tidsspilde og tab af milliarder af kroner. I kraft af den brede trafikaftale fra juni i år vil vi i de kommende år udvide kapaciteten på vejnettet, så der bliver bedre plads til både biler, busser og lastbiler. Vi kommer også til at effektivisere godstransporten med dobbelttrailere og højere totalvægt samt bedre udnyttelse af kapaciteten, så antallet af lastbiler holdes nede. Dertil kommer, at lastbilerne i fremtiden vil køre på grønne drivmidler såsom til biogas, biodiesel, HVO, brint og el. Denne vigtige omstilling kræver dog, at vi politikere snarest får fastlagt klare rammevilkår i tæt samarbejde med erhvervslivet.





Sammenfattende er det positivt, at der er brug for lastbiler i Danmark. Det er nemlig et udtryk for, at vi har er velfungerende og velstående samfund. Lastbilerne kører ikke rundt for sjov. De løser en uhyre vigtig opgave. Så er det op til os politikere at levere den infrastruktur og de rammer, der skal sikre en effektiv og klimavenlig godstransport.

