To danske rederiers heltemod blev anerkendt af maritim organisation

Mandag 20. september 2021 kl: 11:17

Af: Redaktionen Hos Maersk Tankers har kaptajnen og besætningen ombord på »Maersk Etienne« modtaget prisen for at have reddet og hjulpet 27 personer i havsnød i Middelhavet og efterfølgende på fornem vis håndteret situationen i de 38 dage de befandt sig ombord på skibet.- Kaptajnen og hans besætning var under et stort pres men havde modet og styrken til at hjælpe de reddede personer i 38 dage. IMO’s anerkendelse er en bekræftelse af, at de ydede en fremragende indsats, siger Tommy Thomassen, der er CTO i Maersk Tankers.Hos ESVAGT går anerkendelsen til besætningen ombord på »Esvagt Cantane«, som nægtede at give op, da deres kollega faldt om med hjertestop, selvom meldingerne fra lægerne i land lød på, at de lige så godt kunne opgive genoplivningsforsøget.Deres unge kollega, Asbjørn Morell overlevede efter en ihærdig og utrættelig indsats af besætningen.







- Besætningen på »Esvagt Cantane« kan ikke roses nok for deres heltegerning. Det gør mig meget stolt at have den slags mennesker ansat, og jeg synes det er fuldt fortjent, at de også får en anerkendelse fra IMO, siger Peter Lytzen, der er administrerende direktør i Esvagt.





De to aktioner har også fyldt hos Danske Rederier, hvor administrerende direktør Anne H. Steffensen mener, at anerkendelsen er helt på sin plads.





- Begge besætninger har været med til at forhindre tragedier til søs, og de er beviserne på, at søfolk er gjort af et særligt stof. Stort tillykke med anerkendelse fra IMO, det er fuldt fortjent, siger Anne H. Steffensen.





I forbindelse med Danske Rederiers årsdag fornylig modtog besætningerne på »Maersk Etienne«, »Esvagt Cantana« samt ngo-skibet »Mare Jonio« Danske Rederiers egen søfartspris.





Fakta om IMO's anerkendelser:

»Maersk Etienne« har fået en såkaldt "Special recognition for merchant vessels and their crew involved in the rescue of mixed migrants at sea". Den er målrettet redning af migranter

»Esvagt Cantana« har fået et såkaldt "Letter of commendation"

Begge skibes besætninger var indstillet til hovedprisen "Bravery at Sea". Den gik til »Tran Van Khoi« fra den vietnamesiske kystredningstjeneste, som var med til at redde fire overlevende fra et forlist skib.













