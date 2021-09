Østsvensk lastbilmærke blev nummer to

Onsdag 8. september 2021 kl: 10:22

Af: Jesper Christensen

Mens både Volvo og Scania har fået nyregistreret flere lastbiler over 16 tons i august i år, end det var tilfældet for et år siden, har Mercedes-Benz og MAN på de næste pladser fået nyregistreret færre. Mercedes-Benz har fået nyregistreret 37 lastbiler over 16 tons i august i år mod 82 i august sidste år, mens MAN har fået nyregistreret 35 lastbiler over 16 tons i august i år mod 51 i august sidste år.









Iveco, der er gået fra en sjetteplads i august 2021 til en femteplads i august 2021, har fået nyregistreret 13 lastbiler over 16 tons i august i årmod 4 i august sidste år. DAF på sjettepladsen har fået nyregistreret 7 lastbiler over 16 tons i august i år mod 5 i august sidste år.





Mærke August 2021 August 2020 Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 126 37,39 % 66 24,44 % Scania 118 35,01 % 57 21,11 % Mercedes-Benz 37 10,98 % 82 30,37 % MAN 35 10,39 % 51 18,89 % Iveco 13 3,86 % 4 1,48 % DAF 7 2,08 % 5 1,85 % Renault Trucks 1 0,30 % 5 1,85 % I alt 337

270







(Kilde og tabel: Bilstatistik, De Danske Bilimportører)

