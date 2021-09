- Det er tid til at vende tilbage til busser og tog

TRANSPORTMINISTEREN:

Tirsdag 7. september 2021 kl: 13:13

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Den kollektive transport med tog og busser er blevet holdt i gang gennem coronatiden, selvom der har været færre passagerer. I takt med den gradvise genåbning af samfundet er mange passagerer vendt tilbage til den kollektive transport, men niveauet er endnu ikke oppe på samme niveau, som før vi lærte corona-virussen at kende, som noget vi kunne blive endog meget syge af - og måske dø.- Vi er på vej mod en normal hverdag, og jeg vil derfor opfordre til, at endnu flere passagerer vender tilbage til den kollektive trafik. Pandemien er under kontrol, størstedelen af de voksne danskere er vaccineret og de sidste restriktioner er under ophævelse. Så den kollektive transport er nu igen det oplagte valg for rigtig mange. Det er effektivt, det giver kortere køer på vejene, og det er klimavenligt, siger Benny Engelbrecht.Rejsekortaktiviteten har i løbet af august i perioder været tæt på samme niveau, som inden corona kom til landet. De seneste tal viser dog, at aktiviteten henover de forskellige områder ligger 10-20 procent under niveauet i en sammenlignelig periode i 2019 - i S-togtrafikken er der eksempelvis 20 procent færre passagerer end samme periode i 2019.- Gennem hele perioden med corona har operatører og medarbejdere i den kollektive transport udvist et stort ansvar og fleksibilitet ved at opretholde driften. De har holdt den kollektive trafik kørende for det kritiske personale og sikret, at det var muligt at holde ekstra afstand og udvise forsigtighed i den kollektive transport. Det vil jeg gerne sige tak for, siger Benny Engelbrecht og fortsætter:- Nu er vi tilbage til de tider, hvor man endelig må springe på toget, stige på bussen eller gå ned i metroen. Trafikvirksomhederne har desuden udviklet et nyt fleksibelt pendlerprodukt, der understøtter en mere fleksibel hverdag for dem, som har øget mulighed for hjemmearbejde. Det vil jeg gerne opfordre til, at man udnytter.