Havneselskab med hovedsæde ved Lillebælt fremlægger sit hidtil bedste halvårsresultat

Tirsdag 7. september 2021 kl: 12:05

Om ADP A/S:

ADP ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn og driver Middelfart Trafikhavn

ADP og PFA udvikler i joint-venture Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane

Gennem kobling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port bliver området omdrejningspunkt for udvikling af moderne lager- og logistikfaciliteter, der understøtter fremtidens intelligente og multimodale transportløsninger

APS A/S er ejet af Fredericia Kommune med 89 procent af aktiekapitalen og af Nyborg Kommune med 10,6 procent. ADP A/S udbetalte i 2020 godt 7 millioner kroner i udbytte til sine aktionærer







Af: Redaktionen ADP A/S kommer ud af første halvår 2021 med et ordinært driftsresultat (EBITDA) på 45,6 millioner kroner, hvilket er 21,1 millioner kroner mere end i første halvår 2020. I første halvår i år steg godsomsætningen i de havne, som ADP A/S driver, med 7,2 procent.Det er især container-området, der er gået frem i årets første seks måneder. Fremgangen opgjort i tonnage har været på 32,4 procent i årets første halvår sammenlignet med samme periode i 2020. I juli håndterede ADP A/S godt 10.000 teu. Til sammenligning håndterede kranerne i Danmarks største containerhavn i gennemsnit tæt på 52.000 teu månedligt i 2020.Den øvrige forretning hos ADP A/S (eksklusiv flydende bulk) viste i første halvår af 2021 en vækst på 34 procent på godsvolumen sammenlignet med samme periode sidste år. Væksten stammede hovedsageligt fra skibslaster med stål og recycling-produkter.Dertil kommer stigende udlejningsaktiviteter i Taulov Dry Port, hvor første store etape på 60.000 m2 er fuldt udlejet.- Effekten af vores strategiske investeringer i Taulov Dry Port og i infrastruktur på havneterminalerne kommer nu containerforretningen til gode. Sammen med generel vækst omkring vores knudepunkter slår disse satsninger nu for alvor igennem i ADP’s samlede forretning, siger Rune D. Rasmussen, der er administrerende direktør i ADP A/S.- Vores forventninger til både omsætning og indtjening i 2021 ses allerede nu i det gode resultat for første halvår 2021, med et særdeles godt driftsresultat og en samlet omsætning på 87,1 millioner kroner svarende til en fremgang på 40 procent. Der skal lyde en stor tak - ikke mindst for samarbejdet og tilliden fra vore aktionærer og indsatsen fra medarbejderne, som alle har ydet et uvurderligt bidrag til rekordresultatet, siger han videre og peger på, at ADP A/S fremadrettet fortsat arbejder på, at virksomheden kan følge med udviklingen.- Vores forestående havneudvidelse i Fredericia, sammen med de allerede gennemførte kapacitetsudvidelser på pakhuse og infrastruktur på havneterminalerne, skal sikre, at vi har kapaciteten og fortsat er attraktive for store volumener af gods og containere. Volumener som vi forventer vil vokse i årene fremover. Vi forventer, at denne ekspansion alene vil betyde ca. 550 nye jobs i de kommende år, således at ADP - som prognosen er nu - direkte og indirekte vil beskæftige over 8000 medarbejdere og underleverandører, siger Erik Østergaard, der er bestyrelsesformand i ADP A/S - og administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL.ADP A/S forventer et samlet resultat før skat for 2021 på mellem 115-125 millioner kroner.