Rederier er vigtig brik

REDERIORGANISATION OM VINDMØLLEPARKER:

Tirsdag 7. september 2021 kl: 11:29

Af: Redaktionen Kriegers Flak er den seneste af en række havvindmølleparker, der er dukket op rundt om i de danske farvande. Vindmøllerne i parken kan producere over 600 MW, hvilket svarer til det årlige strømforbrug i 600.000 husstande, og er dermed den hidtil største havvindmøllepark i Skandinavien.I rederiorganisationen Danske Rederier, som har en række medlemmer, der arbejder med installation og vedligeholdelse af havvindmøller, er man begejstret for indvielse af Kriegers Flak og udsigten til endnu flere havvindmølleparker rundt om Danmark.- Havvindmølleparkerne leverer først og fremmest grøn strøm og er en vigtig brik i den grønne omstilling af samfundet. Men havvind skaber også rigtig mange arbejdspladser, og offshore-rederierne er afgørende for, at de grønne ambitioner bliver til virkelighed, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Danske Rederier fik sidste år udarbejdet en rapport sammen med Dansk Energi og Wind Denmark, som viser, at hver gang en gigawatt havvind sættes op i Danmark, sikres 14.600 årsværk i danske virksomheder i møllens samlede levetid.I rapporten er beskæftigelsen ved Kriegers Flak også beregnet, og her er vurdering, at der vil være ca. 8.300 årsværk tilknyttet i havvindmølleparkens levetid.- Vores offshorevind-rederier har så travlt, at de næsten ikke kan nå at skaffe de nødvendige søfolk. De seneste år er opgaverne blevet flere og flere og med udsigten til havvindmølleparken Thor og energiøer i Nordsøen og Østersøen, er der intet der tyder på, at det vil stoppe foreløbigt. Det er en opgave, som vi ser meget frem til fortsat at være med til at løfte, siger Anne H. Steffensen.I en havvindmølleparks levetid skal der bruges 17 forskellige skibstyper i forbindelse med opsætning, servicering og nedtagning af møllerne.Under opførelsen af Krigers Flak har rederiet Northern Offshore Service sejlet teknikere til og fra møllerne og har fortsat kontrakt, når møllerne fremover skal vedligeholdes.I nedenstående video-klip fra Danske Rederier kan man møde kaptajnen på en af skibstyperne - en CTV’er (crew transfer vessel).