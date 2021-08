Nordjysk vognmand kører med den første elektriske medbringertruck

Mandag 30. august 2021 kl: 13:38

Af: Redaktionen Moffett medbringertrucken er en E4 25.3 NX-model, hvor E viser, at trucken er en el-truck. Den har det nyeste teknologibatteri, træk på alle hjul, højteknologisk display, driftsindsigt i realtid og to opladningsmuligheder.Trucken, der kommer til at indgå i C.M. Transports daglige drift, er et eksperiment og resultatet af et ønske om at gå i en mere miljørigtig retning. Firmaet kører normalt med Moffett's M5-modeller, som ventes at komme i en elektrisk udgave til næste år.Med den elektriske medbringer truck får chaufføren en mere støjsvag dagligdag, mindre forurening og rystelser ved kørsel.C.M. Transport A/S' lastbil, der skal køre med trucken bagpå, bliver nem at kende, da el-trucken har en opsigtsvækkende grøn farve for at symbolisere grøn energi. Lastbien kører dagligt varer for Keflico i Støvring, som er specialiseret i handel med træbaserede produkter - eksempelvis terrasser og facader. Dermed vil den også komme til at stå og oplade hos firmaet i Støvring, når bilen ikke er ude at køre. Den elektriske medbringertruck er også lavet, så den kan oplades på lastbilen under kørsel.Nysgerrige kan se en Moffett E4 25.3 NX på Sawo's stand på messerne Transport Øst i Greve og Transport 2021 i Herning, hvor der vil være demo af trucken.