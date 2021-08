Imellem Esbjerg og Fanø - sejler færgerne biodiesel

Mandag 30. august 2021 kl: 10:41

Af: Redaktionen Rederiet Molslinjen fremhæver, at Fanøfærgerne bliver de første færger i Danmark, der permanent skal sejle på HVO-diesel. Det vil betyde, at færgernes udledning ifølge leverandøren af HVO-brændstoffet vil falde med op mod 90 procent.





Planen er at lade færgerne sejle delvist på det mindre CO2-belastende brændstof fra august. Forløber brugen af HVO tilfredsstillende, vil andelen af den nye biodiesel blive øget frem mod efteråret. Fanølinjen bliver ifølge rederiet den første færgerute i Danmark, som går helt over til HVO med en plan om at sejle permanent på biodiesel.





- Det betyder, at vi til den tid kan sejle med færger, hvor selve sejladsen kan gøres så CO2-neutral som muligt, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.





Når Fenja og Menja begge er overgået til HVO, og el-færgen Grotte bliver indsat i oktober, så CO2-udledningen blive reduceret med 96 procent i forhold til sejlads med almindeligt marinediesel. De ekstra procent fra 90 procent ti 96 procent kommer fra el-færgen Grotte, da den vi lblive ladt om med CO2-neutral elektricitet.





- På Fanø tager vi den grønne omstilling meget alvorligt, så at Molslinjen tager endnu et stort skridt i en CO2 neutral retning, er vi meget glade for, siger borgmester i Fanø Kommune, Sofie Valbjørn (AL).





HVO-biodiesel kommer fra den finske producent, Neste, og leveres af Bunker One i Middelfart.





- Vi er meget tilfredse med at have indgået denne aftale med Molslinjen, da det bringer os et skridt tættere på vores ambition om at overgå til grøn energiforsyning. Initiativet er et væsentligt skridt mod at indfri vores målsætning om at være en proaktiv og kompetent leverandør af biobrændstoffer, siger Peter Zachariassen, der er administrerende direktør i Bunker One.





© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.