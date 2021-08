Stilladsvirksomhed stiller op med ny to-akslet med kran

Torsdag 26. august 2021 kl: 12:06

Komfortsæde

Bænksæde med opbevaring

Adaptive Cruise Control

Vision passagerdør med bundrude

Bakalarm

Bak- og højresvingskamera løsning

Opbyggervirksomheden Bilstrup Karosseri & Ravnstrup Vognsmedie A/S ved Viborg har stået for opbygningen, som har et 7.500 mm stilladslad med mange detaljer, der skal hjælpe til i hverdagen.Fassi Kraner har leveret lastbilens F 110 kran, der har Scanreco-radiostyring og hydrauliske ben.Bilen er solgt og leveret af Christian Lennett fra Volvo Truck Center Taastrup.