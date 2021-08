Busser i Aarhus skifter til en ny og bedre rutebilstation

Mandag 23. august 2021 kl: 12:20

Busguider og oversigtskort viser vej



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Siden oktober sidste år har rutebilstationen i Aarhus været under ombygning, da betondækket over en p-kælder under rutebilstationen var i fare for at falde sammen. Arbejdet med at sikre området, hvor p-kælderen er blevet fyldt op, har været delt i etaper, hvor starten af en ny etape hver gang har medført ændrede pladser for busserne.Aarhus Rutebilstation er efter ombygningen blevet inddelt i fire områder og gjort lettere for kunderne at orientere sig. Det kan de blandt andet gøre via nye infoskærme, der er placeret ved Midttrafik Kundecenter. Busserne holder ved nye perroner, hvor tydelige markeringer også hjælper svagtseende. Dertil kommer nye cykelparkeringspladser og et kys og kør-område i Fredensgade, som giver nem adgang til pladsen, hvor fjernbusserne vender tilbage fra 30. august.For at gøre området mere trygt og behageligt er der kommet grøn beplantning, flere siddemuligheder og god belysning.I forbindelse med den sidste omlægning vil busguider fra Midttrafik vil være på pladsen 25., 26. og 27. august i tidsrummet 6.30-9.30 og 13.00-17.00 for at hjælpe passagerne på vej. Oversigtskort på store plakater og infoskærme vil også være på pladsen.Ønsker man at orientere sig hjemmefra, er der hjælp at hente på den særlige infoside for ombygningen af Aarhus - klik