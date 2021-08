Hurtigfærger fragtede flere i ferien

Fredag 20. august 2021 kl: 11:56

Af: Redaktionen Til sammenligningen havde færgerne i samme periode sidste år 207.745 biler og 653.013 passagerer med. Dermed ligger sommeren 2021 14,5 procent over 2020 med hensyn til biler og knap syv procent over, når det gælder passagerer.- Det har været en udfordring at være transportør under corona-perioden, så det er glædeligt at se passagererne vende så stærkt tilbage, siger Molslinjens administrerende direktør Carsten Jensen.Og tendensen fra sommerferien er fortsat ind i august, hvor færgerne igen sejler uden krav om mundbind og med genåbnede buffeter. Her er antallet af biler og passagerer højere end både i 2020 og i 2019. Samtidig viser opgørelsen, at hurtigfærgerne fortsat erobrer markedsandele.Molslinjens færger ligger nu med en markedsandel på lige over 13 procent af biltrafikken på tværs af landet.- Det tallene viser os er, at passagererne er tilbage. De viser også, at vores flydende bro spiller en stadigt større rolle for sammenhængskraften i Danmark, lyder det fra Carsten Jensen.