Esbjerg-rederi med speciale i offshore er sat til salg

MEDIE:

Onsdag 11. august 2021 kl: 11:52

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sidste år offentliggjorde Esvagt A/S en årsrapport, der viste et underskud på godt 246 millioner kroner. De to kapitalfonde betalte omkring fire milliarder kroner, da de overtog rederiet fra A.P. Møller - Maersk.Esvagt har omkring 1.100 ansatte og råder over en flåde på godt 40 skibe.