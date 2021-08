Søtransport når nye højder

Tirsdag 10. august 2021 kl: 11:00

Der er aldrig blevet fragtet så meget til søs som nu

Der er stor forbrugerefterspørgsel

Corona-restriktionerne har skabt trængsel i flere store havne, hvilket har sendt fragtraterne i vejret i flere segmenter

Af: Redaktionen De 13 milliarder kroner er omkring 11 procent mere end det hidtidige højdepunkt fra 2019, hvor der blev eksporteret for 120,2 milliarder i det første halvår.- Jeg er glad for at se, at vi trods vanskelige udfordringer med at få vores besætninger til og fra skibene har formået at holde dampen oppe og verdenshandlen flydende. Rederierne og de søfarende har om nogen sørget for, at vi ikke har manglet noget under coronakrisen. Det kan vi godt være stolte af, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Rekorden er baseret på flere faktorer:Mens der har været fuldt tryk på tørlast- og containermarkedet, så har det set sværere ud for tank- og passagerskibene.Det skyldes blandt andet, at rejserestriktionerne på grund af corona-situationen har holdt flyene på jorden, bilerne i garagerne og turister fra at besøge deres nabolande. Så skibene har sejlet med betydeligt mindre brændstof til fly og biler end før coronakrisen.- Der er ingen tvivl om, at coronakrisen har ramt vores rederier meget forskelligt. Mens nogle har haft mere end rigeligt at lave, har eksempelvis vores udenrigsfærger måttet spejde langt efter passagerne. Det gør billedet lidt broget, og jeg glæder mig derfor til, at corona er en saga blot, og vi igen har bedre sigte, siger Anne H. Steffensen.Danske rederier eksporterede i 2020 for 237 milliarder kroner.