Rederi flytter håndtering af køle- og frysegods til Aarhus

Mandag 26. juli 2021 kl: 12:47

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Royal Arctic Line oplyser, at med indlevering af LCL køle- og frysegods i Aarhus mindskes transittiden til Grønland med to dage. Det er ønsket om at kunne forbedre transittiden, særligt for datofølsomme kølevare, der gør, at Royal Arctic Line flytter ind- og udlevering af disse godstyper til Aarhus.Ændringen betyder ligeledes, at der vil være flere sammenhængende hverdage til at håndtere køle- og frysegods på inden skibsafgang, da afgang fra Aarhus er om fredagen mod onsdag i Aalborg.Med ind- og udlevering i Aarhus vil det ikke længere være Royal Arctic Line's ansatte, der modtager eller udleverer godset, da det fra 1. november er Frode Laursen A/S, der håndterer af kølegods, og med Agri-Norcold A/S, der håndterer frysegods. Agri-Norcold A/S er sammen med Frode Laursen A/S en del af Frode Laursen-gruppen.