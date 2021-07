Transportorganisationer bifalder EU-initiativ på klima-området

Torsdag 22. juli 2021 kl: 22:30

Af: Jesper Christensen Flere transportorganisationer bifalder EU-Kommissionens udspil - Deriblandt tyske BGL, franske FNTR og Nordic Logistics Association (NLA), der er danske, norske, og svenske vognmands interesseorganisation i Bruxelles.Fælles peger BGL, FNTR og NLA på, at de bifalder den kommende "Fit for 55-pakke" og målet om at fremskynde den grønne overgang inden for transportsektoren.







Samtidig opfordrer de tre organisationer, der har fælles kontor i Bruxelles, også til en klimapakke med passende tiltag og mål for at tackle klimaændringerne.







- I de sidste 20 år har vejtransportsektoren allerede bidraget væsentligt til bæredygtighed, og vi er klar til at tage de nye udfordringer op for at reducere CO2-emissioner i transportsektoren, lyder det fra organisationerne, som understreger, at EU’s politikere bør undgå dobbelt og tredobbelt beskatning af de samme CO2-emissioner via forskellige værktøjer som for eksempel Emissionshandelssystemet (ETS), Eurovignette-direktivet og energibeskatningsdirektivet.







Ifølge organisationerne er vejtransportvirksomhederne er mere end villige til at investere i klimaneutrale teknologier, når de er tilgængelige til konkurrencedygtige priser og understøttet af den nødvendige grønne infrastruktur. Organisationerne fremhæver også, at der ligger en potentielle stigning i energipriserne. Derfor bør politikerne overveje, i hvilket omfang slutbrugerne er i stand til at bære prisstigningerne.







Organisationerne understreger, at der er et stykke vej endnu, før udbuddet af batteri-elektriske eller brint-elektriske lastbiler er stort nok - og prismæssigt attraktivt.







- Derfor er beslutningstagere nødt til at anerkende, at brændstof og brændstoffer med lavt kulstofindhold udvundet fra ikke-fossile kilder kommer til at spille en rolle som grønt biobrændstof på kort sigt, lyder der fra de tre organisationer.







© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.