Tusinder af søfolk er rejst via Københavns Lufthavn

Onsdag 21. juli 2021 kl: 11:16

Om ordningen:

Der er oprettet særlige afdelinger til de søfarende i lufthavnen, så de ikke kommer i kontakt med andre, og det er muligt for udenlandske søfarende at blive testet for COVID-19 i Danmark. Desuden skal rederierne sørge for, at de søfarende kan blive isoleret på hoteller. Ordningen er blevet forlænget to gange. Indtil videre kører den året ud.

Af: Redaktionen Da verden lukkede ned efter udbruddet af COVID-19 i starten af 2020, blev det fra den ene dag til den anden næsten umuligt for de søfarende at komme til og fra skibene. Det resulterede i, at de, der var om bord, måtte tage meget længere udmønstringer end normalt uden vished om, hvornår de kunne komme hjem.Men for et år siden - den 20. juli 2020 - gjorde S-Regeringen på basis af et samarbejde med Metal Maritime, Maskinmestrenes Forening og Danske Rederier det muligt at bruge Københavns Lufthavn som knudepunkt for besætningsskift.- Jeg er stadig taknemlig over den hjælpende hånd, regeringen rakte os for et år siden. Ellers ved jeg helt ærligt ikke, hvordan vi skulle have fået vores gode folk ud og hjem fra skibene. Det var sejt at se, hvor hurtigt vi kan rykke i Danmark, når situationen kræver det, siger administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.Ordningen tillod søfarende at anvende visa-reglerne på en måde, så de kunne få visum til at rejse gennem Danmark for at på- eller afmønstre i Danmark eller et af nabolandene.Et år efter har 2-986 søfarende været gennem Københavns lufthavn, og de danske rederier bruger stadig ordningen ofte. For selvom det er blevet lettere at skifte besætninger verden over, så kræver det ofte en håndholdt indsats.- Selvom der er fuld fart på udrulning af vacciner, og vi alle sammen i nogen grad har vænnet os til at leve med corona, så dukker der hele tiden nye varianter op, der lukker grænser ned og gør det vanskeligt for vores søfarende at komme til og fra arbejde. Derfor er jeg glad for, at ordningen er blevet forlænget. Nu håber vi på, at besætningshubben kan udvides med også at give mulighed for at vaccinere de besætningsmedlemmer, som kommer gennem hubben, siger Anne H. Steffensen.