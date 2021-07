Nyt signalsystem mellem Køge og Næstved skal testes en sidste gang

Onsdag 21. juli 2021 kl: 11:09

Få overkørsler påvirkes



Af: Redaktionen Det nye digitale signalsystem på banen mellem Køge og Næstved betyder, at de gamle signaler langs skinnerne inden længe bliver taget ud af brug, og at der på sigt vil kommer flere tog til tiden.- Vi lægger nu allersidste hånd på udrulningen af det nye signalsystem mellem Køge og Næstved. Her har vi skiftet de gamle signaler, som er teknologisk forældede, ud med et nyt, digitalt signalsystem. Det vil give et markant teknologisk løft, som blandt andet vil betyde flere tog til tiden, når det nye system er blevet kørt ordentligt ind. Derfor er det en god nyhed for passagererne på strækningen, at vi nu inden længe har udrullet et nyt, digitalt signalsystem, siger Thilde Restofte Pedersen, der er direktør for Signalprogrammet i Banedanmark.Som et af de første lande i Europa skifter Danmark alle gamle signaler på fjernbanen ud med det digitale signalsystem ERTMS. De gamle signaler er slidte og giver anledning til fejl og forsinkelser.Testene af det nye signalsystem finder sted på strækningen fra lørdag 24. juli 2021 og frem til, at det nye system bliver taget i brug tirsdag 3. august 2021. Her vil der ikke køre passagertog mellem Køge og Næstved eller mellem Roskilde og Køge, som af tekniske årsager også vil blive påvirket af testene. På de to strækninger er det dog kun få jernbaneoverkørsler, som vil blive spærret som følge af testene.- Vi har naturligvis forståelse for de gener, som trafikanter og passagerer måtte opleve, mens det nye signalsystem bliver testet og taget i brug. Derfor gør vi altid vores bedste for at sikre, at trafikken bliver påvirket mindst muligt. Vi takker for forståelsen fra trafikanter og passagerer, mens arbejdet på strækningen står på, siger Thilde Restofte Pedersen.