Djursland er blevet forbundet med Bayern

Fredag 9. juli 2021 kl: 15:54

Af: Redaktionen - Det er et perfekt tidspunkt at starte ruten til München, nu hvor rejserestriktionerne lempes, og verden for alvor åbner, siger Nicolai Krøyer, der er administrerende direktør i Aarhus Airport.- Vi er meget glade for det nye samarbejde med Aarhus Airport. Det giver helt nye rejsemuligheder for vores passagerer, at vi nu kan tilbyde direkte flyvninger fra Aarhus til München, ligesom ruten også styrker forbindelsen til München som hub ud i verden. Samtidig er den nye rute et opmuntrende signal på genstarten af flytrafikken efter pandemien, siger Joerg Eberhart, der er præsident og administrerende direktør for Air Dolomiti.Flyselskabet lægger ud med to ugentlige returflyvninger mandag og fredag mellem Aarhus og München i juli. Til august tilføjes endnu en afgang om onsdagen, mens der fra september måned skrues op til seks ugentlige afgange mellem Aarhus og München. Således vil der være direkte forbindelse til millionbyen alle dage undtagen lørdag hele året rundt.- Der er en betydelig business-trafik mellem sydtyske og jyske virksomheder, som vi kan servicere på højt niveau, når ruten øger frekvensen til seks ugentlige afgange til september. Samtidig ligger flere af danskernes foretrukne østrigske skisportssteder inden for få timers kørsel fra München, og det åbner nogle helt nye muligheder for en forlænget weekend på ski i Alperne, siger Nicolai Krøyer.Air Dolomiti flyver mellem Aarhus og München med flytypen Embraer E-Jets med plads til 120 passagerer under både Air Dolomiti og Lufthansas flynumre. Flyvetiden er cirka 1 time og 45 minutter.