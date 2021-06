Om end lille, så et skridt fremad for skibsfartens klimaregler

SØFARTSSTYRELSEN EFTER FORHANDLINGER I IMO:

Fredag 25. juni 2021 kl: 09:56

Af: Redaktionen Danmark gik til forhandlingerne med et klart mål om, at IMO’s klimastrategi og dens mål om mindst 40 procent reduktion i 2030 skal opfyldes, og at de kortsigtede regler skulle vise en klar vej til opnåelse heraf.Søfartsstyrelsen kan efter forhandlingerne konstatere, at det ikke var muligt at opnå enighed om en aftale med den ambition. Søfartsstyrelsen betegner det dog som positivt, at det trods vanskelige forhandlinger med meget forskellige syn på sagen lykkedes at lande en aftale, der holder fast i 2030-målet og lægger spor for de første år.- Om end det ikke er med så høje ambitioner, som vi ønskede. Nu fortsætter vi indsatsen og skal nu få stillet skarpt på kravene på mellemlangt og langt sigt, så den internationale skibsfart ikke efterlades i tvivl om, at reduktionsmålene skal opfyldes, siger direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth.På mødet drøftede landene også forslaget om en global forsknings- og udviklingsfond finansieret af industrien. Forslaget fik ikke den støtte, man fra dansk side havde håbet på.