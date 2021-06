Færgerederi tanker mere bæredygtigt produceret sprit

Onsdag 23. juni 2021 kl: 12:13

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Jesper Christensen Den methanol, som færgen ind til videre har tanket, har været baseret på fossile råstoffer. Men da methanol lige som andre kul-brinteforbindelse også kan produceres ud fra mere bæredygtige råstoffer - har Stena Line haft fokus på at skifte den fossile methanol ud med en mere bæredygtigt produceret udgave.Det er sket i samarbejde med flere partnere i det EU-finansierede projekt FReSMe, som har udviklet et nyt brændstof til skibe - methanol udvundet i forbindelse med produktion af stål. Den nye udgave af methanol, der vil bidrage til mindre CO2-udslip fra skibe med motorer, som kan køre på metahnol, er produceret ved opsamle CO2 fra SSAB's stålværkers masseovne i Luleå og kombinere CO2'en med brint (H) i en kemisk proces, hvor der skabes methanol (CH3OH) og frigøres ilt (O). Når methanolen brændes af i motorerne på »Stena Germanica« bruges der en tilsvarende mængde ilt, hvorved der frigøres energi, vand og en mængde CO2, der svarer til den mængde, der er blevet opsamlet i masseovnene på stålværkerne.- Det er et fantastisk samarbejde mellem søfarten og stålindustrien, som beviser, at det er muligt sammen at mindske klimapåvirkningen drastisk. For Stena Line er det et yderligere vigtigt skridt, når det gælder udviklingen af alternative skibsbrændstoffer, siger Erik Lewenhaupt, der er Hållbarhetschef hos Stena Line.Hos den svenske rederikoncern er brint og batteridrift også vigtige, når det gælder alternativ og mere klimaneutral energiforsyning til rederiets færger.Stena Line planlægger at indsætte en 100 procent batteri-elektrisk færge - Stena Elektra - på ruten mellem Göteborg og Frederikshavn.