Andre må også bruge grif og V8 på deres produkter

Tirsdag 22. juni 2021 kl: 10:17

Af: Jesper Christensen Patent- och marknadsdomstol har afgjort sagen og dømt Scania til at betale Svetsab 12 millioner svenske kroner i sagsomkostninger, da domstolen ikke fandt, at Svetsab krænkede Scania's varemærke ved at bruge grif og V8-logo på sine produkter.









Patent- och marknadsdomstol har ifølge flere svenske mediers omtale af sagen også delvist ophævet Scania's EU-varemærke V8 Scania.

