DSB sætter en millioner orange-billetter til salg

Torsdag 17. juni 2021 kl: 12:10

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi glæder os til at byde kunderne velkommen i toget. Derfor får de tilbuddet om at købe en billig billet til at komme ud i ferielandet. Igen i år er der ikke så let adgang til resten af verden, men så meget desto mere er der gode grunde til at få nye ferieminder i Danmark - og måske snuppe den ekstra tur i løbet af sommeren, siger Jan Sigurdur Christensen, der er kommerciel direktør i DSB.De mange billetter gælder for rejser i sommerperioden fra lørdag 19. juni til slutningen af skolernes sommerferie søndag 8. august. Salget af sommerens Orange-billetter begyndte tirsdag 15. juni.I ferieperioden holder mange pendlere fri, derfor er der også en del billetter til salg om de to myldretider først og sidst på dagen.En voksen, der rejser på en Orange-billet kan tage to børn under 12 år gratis med på turen.Der er fortsat krav om pladsbillet for alle rejsende i DSB’s Fjern og Regionaltog for at sikre, at der ikke er for mange rejsende i togene. Pladsbilletterne er gratis.Interesserede kan læse om sommerens Orange-billetter fra DSB