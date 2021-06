Havnene i Sydkina er fyldte

Tirsdag 15. juni 2021 kl: 17:00

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Containerrederierne peger på, at påpeger, at situationen nu er værre end den den var sidst i marts, hvor containerskibet »Ever Given« sad på tværs i Suez-kanalen og blokerede for skibstrafikken i omkring to uger.Ifølge Alpi er over 357.000 teu-containere i øjeblikket berørt, og der venter over 50 containerskibe uden for havnene i Sydkina. Derfor er en del rederier er begyndt at sejle udenom de Sydkinesiske havne, hvor Yantian havn i begyndelsen af juni var lukket i nogle dage på grund af nye corona-udbrud.Alpi fremhæver, at danske Mærks forventer, at forsinkelsessituationen vil vare i yderligere to uger. Rederi-koncrnen ONE har meddelt, at de udelader 52 afgange fra Yantian, Shekou og andre sydkinesiske havne. Cosco annoncerede i sidste uge udeladelsesplaner for over 20 skibe.