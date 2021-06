Hollandsk lastbilproducent lancerer ny top-model

Onsdag 9. juni 2021 kl: 12:08

Af: Jesper Christensen Den nye DAF XF (tv) flankeret af de nye DAF XG'ere - Topmodellen XG+ med elektroniske sidespejle i midte og standardmodellen XG til højre.Under præsentationen pegede DAF's repræsentanter på, at den den nye X-model er den første serieproducerede lastbilmodel i Europa, der lever op til de nyeste regler om vægt og dimensioner fra EU.









De pegede også på, at DAF X-modellerne ud over almindelige dieselolie også kan køre på 100 procent biobrændstof som for eksempel HVO.









Dertil kommer, at X-modellerne i fremtiden vil kunne leveres som batterielektriske eller brintelektriske lastbiler - måske også med en forbrændingsmotor, der bruger brint som brændstof.









På den brugervenlige siden markerer DAF's nye X-serie sig med mulighed for elektroniske sidespejle, længere førerhus og en seng, der måler 80 cm i bredden og som kan ændres, så den kan fungere som en form for siddesofa.









De officielle serieproduktion stater i oktober i år.

