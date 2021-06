Luftaffjedring løfter varevogn op på et nyt niveau

Torsdag 3. juni 2021 kl: 21:00

Af: Redaktionen Daily Air-Pro-luftaffjedringen tilpasser sig løbende anvendelsesforholdene, hvilket giver en enestående glat og sikker kørsel for både fører og last. Air-Pro Continuous Damping Control (CDC) er et specielt system, som reagerer næsten øjeblikkeligt på ujævnheder på vejen, og for hver 10 millisekunder beregner det ideelle tryk på hver støddæmper for at levere den bedste dynamiske respons. Vibrationerne er reduceret med 25 procent og bidrager dermed yderligere til en behagelig køreoplevelse.Det intelligente Air-Pro-system tilpasser sig også førerens krav og giver mulighed for at styre affjedringens adfærd. Ved at vælge indstillingen Soft kan føreren prioritere komforten. Vælges Load optimeres manøvreegenskaberne og krængningskontrollen ved fuld last. Eller føreren kan med Auto-indstillingen overlade det til systemet selv at tilpasse affjedringen. Air-Pro-affjedringen tilpasser sig bilens last og reducerer krængningsvinklen med 30 procent i sving, hvilket forbedrer førerens sikkerhed og beskytter lasten.Air-Pro-affjedringen gør læsning og losning let og effektiv ved at justere højden på køretøjets chassisramme på mindre end 10 sekunder. En hukommelsesfunktion gør det også muligt for føreren at lagre tilpasningen til de sædvanlige læssehøjder, så det bliver endnu nemmere at gøre køretøjet klar.









Det intelligente Air-Pro-system er let at styre via en drejekontakt på instrumentpanelet og ny, intuitiv TFT-grafik.





