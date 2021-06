Busvognmand i Aalborg er tilfreds med at have fået en lærling

Onsdag 30. juni 2021 kl: 16:03

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Hos Brdr. Davidsen har de haft svært ved at rekruttere unge mennesker til jobbet som chauffør, så da Dekra Erhvervsskole kontaktede dem for at høre, om de var interesseret i at få en lærling, var Elin Davidsen åben over for muligheden.- Vi oplever, at det er svært at rekruttere unge til faget. For at arbejde i en virksomhed som vores, skal man være villig til at arbejde på alle tider af døgnet og både i hverdagene og weekenderne, hvilket skræmmer mange unge væk. At få en lærling var derfor en god mulighed for at få en ung chauffør ind i virksomheden. Hvis vi gerne vil have flere unge ind i branchen, må vi også selv tage et ansvar, siger Elin Davidsen.Interesserede kan læse mere i Magasinet Bus 6 - 2021, der kan hentes