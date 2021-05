Rederi-organisation holder årsdag på torsdag

Tirsdag 25. maj 2021 kl: 10:52

Af: Redaktionen - Vi er rigtig glade for, at klimaministeren vil bruge en formiddag sammen med os i Danske Rederier. Vi står for en femtedel af den samlede danske eksport og er dermed Danmarks største eksporterhverv, men vi er også nogle af de absolut mest ambitiøse, når det kommer til grøn omstilling. Jeg ser frem til at høre klimaministerens tale og hans tanker om fremtidens grønne skibsfart, siger Jacob Meldgaard, der er administrerende direktør i rederikoncernen Torm og formand for Danske Rederier.Forsvarsminister Trine Bramsen (S) deltager også i årsdagen og taler med medlemmerne om sikkerhedsudfordringen for de danske skibe i Guineabugten.- Sidste år var der ingen vej uden om at aflyse årsdagen på grund af coronarestriktioner. I år har vi krydset fingre for, at vi kunne få lov at mødes fysisk, og det skulle nu gerne blive virkelighed. Jeg ser frem til en festlig dag med kollegaer og samarbejdspartnere fra Det Blå Danmark og gode indspark fra dygtige folk fra andre brancher, siger Jacob Meldgaard.Årsdagen holdes på Docken på Nordhavn i København.Det er muligt at følge årsdagen virtuelt