Branden på færgen »Scandinavian Star« skal undersøges endnu en gang

STORT POLITISK FLERTAL:

Onsdag 12. maj 2021 kl: 13:17

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Efter færgen Scandinavian Star i 1990 stævnede ud fra havnen i Oslo, udbrød en omfattende brand på færgen, hvor 159 personer mistede livet. Siden da har der været foretaget en række undersøgelser og efterforskninger af sagen, men branden er fortsat uopklaret.Den nye uvildige task force skal undersøge reder-, ejer- og forsikringsforholdene i sagen i lyset af de tvivlsspørgsmål, der løbende har været rejst og dermed skabe større klarhed over sagens faktiske omstændigheder. Hvis der måtte komme nye oplysninger frem, kan det føre til, at en politimæssig efterforskning af sagen genoptages.Undersøgelsen vil blive ledet af en særlig nedsat task force af uvildige specialister inden for de områder, som skal undersøges nærmere, herunder specialister inden for for eksempel forsikringsret eller strafferet, økonomisk kriminalitet og efterforskning.Den nedsatte task force forventes at være færdig med undersøgelsen og fremkomme med sin redegørelse inden for cirka halvandet år. I den forbindelse skal task force'n komme med en nærmere begrundet vurdering af, om der er grundlag for, at politiet iværksætter yderligere efterforskning af forhold, der ikke er strafferetligt forældet.Desuden vil task force'n hvert halve år fremkomme med en statusredegørelse for undersøgelsen. Viser der sig et grundlag for, at politiet iværksætter yderligere efterforskning af branden, vil den kunne foregå parallelt med task forcens undersøgelse. Der oprettes desuden en politisk følgegruppe, som vil modtage de halvårlige statusredegørelser fra task forcen.Interesserede kan læse mere om kommissoriet