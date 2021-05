Ny fond skal støtte søfolk, der er hårdt ramt af corona-tiden

Mandag 10. maj 2021 kl: 13:57

Af: Redaktionen Fonden er oprettet efter flere internationale aktører inden for shipping har henvendt sig til International Chamber of Shipping (ICS) og udtrykt bekymring over for særligt indiske søfolk og deres familier.Indien er i øjeblikket meget hårdt ramt af corona-virus, og for søfolkenes vedkommende sker det ovenpå halvandet år, hvor de i har haft et ekstraordinært krævende job.- Når en samlet shippingbranche går sammen med en opfordring til at hjælpe indiske og udenlandske søfolk, støtter vi naturligvis fra Danske Rederier. Der er et særligt bånd, som knytter søfolk sammen. Det synes jeg, at dette initiativ er et godt billede på, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Fonden har et mål om at rejse 1.000.000 dollar, som primært skal hjælpe indiske søfolk, men også kan gå til andre særligt ramte.Det har i forvejen været svært at skifte besætning, siden corona-pandemien brød ud i begyndelsen af 2020, og med det seneste udbrud i Indien, har mange havne indført strenge restriktioner for søfolk, som har været i eller omkring Indien, Bangladesh, Nepal, Pakistan, eller Sri Lanka.Det har betydning for både søfolkene og deres familier.- Jeg vil virkelig opfordre alle både indenfor og udenfor branchen til at støtte op om denne gruppe søfolk, som lige nu er meget hårdt ramt af Covid-19. Her er en gylden mulighed for at vise sammenhold på tværs af landegrænser og konkret bakke op om de mange søfolk, som har holdt forsyningslinjerne åbne i al den tid, hvor verden har været lukket ned på grund af corona, siger Anne H. Steffensen.Donationer kan ske via The Seafarers' Charity: Seafarers International Relief Fund (enthuse.com), der kan findes