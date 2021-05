Færgerederi har fået flere bookninger

Fredag 7. maj 2021 kl: 09:09

Af: Redaktionen - Vi er optimistiske med hensyn til, at det her fortsætter. Vi ser allerede en positiv bookningstendens fra både den svenske og danske side op mod sommersæsonen, siger Elisabeth Lönne, der er ansvarlig for Stena Lines Danmarkslinier.









Sammenlignet med sidste år er bookningerne i april for de to færgeruter øget med 107 procent - om end fra lave niveauer. Stena Line peger på, at det generelt er rejsende med egen bil fra Danmark, der er i fremgang. Men selv dagsturene fra Götebrog til Frederikshavn og retur, hvor passagerne ikke må gå i land i Danmark, er øget.

















