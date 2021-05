Djurslands største havn sætter stikket i og kører med el-kran

Fredag 7. maj 2021 kl: 09:02

Kranfører: En eldrevet kran giver god mening



Af: Redaktionen - Timingen er helt perfekt, for vi har ekstraordinært travlt på Grenaa Havn lige nu. Kranen er taget direkte i brug på et vindmølleprojekt, hvor den supplerer de kraner, vi allerede har. Lige nu er alle kraner og alt maskinel i brug på havnen. Nu glæder vi os til at køre kranen ind på flere forskellige produkter i løbet af de næste par måneder, siger Theis Gisselbæk, der er CCO på Grenaa Havn og har som opgave at udvikle Grenaa Havns forretningsområder inden for især bulk, vind og projektlaster.Kranfører Kent Nielsen er godt tilfreds med den nye kran, som både er effektiv og brugervenlig. Og så giver det god mening for kranføreren, at den kører på el:



- Der er mange gange, hvor kranen holder samme sted hele dagen og losser et skib med måske 20.000 ton. Her giver det rigtig god mening, at den er eldrevet, for så kan den jo bare stå og være tilsluttet landstrøm imens.





Inden kranen ankom til Grenaa Havn, var den en tur forbi Rostock, hvor den som del af havnens bæredygtighedsstrategi, blev ombygget til at kunne køre på el. Ombygningen er et af de mange tiltag, der skal sikre mindre miljøbelastende energiforbrug til havnens kunder samt nedbringe havnens egen CO2-udledning.





- At vi omstiller havnens maskiner til at køre på el, spiller sammen med vores investering i 18 MW landstrøm. Med 18 MW landstrøm har vi rigelige mængder grøn strøm tilgængeligt, både til havnens maskinel, men også til havnens kunder som for eksempel installationsfartøjer fra offshore vindindustrien, skibe og borerigge, siger Theis Gisselbæk.





Sætter strøm til fremtidens store projekter

Grenaa Havn har ambitioner om at tage imod fremtidens store energi og offshore-projekter - blandt andet Hesselø Havvindmøllepark. Derfor er det vigtigt for havnens flk at kunne tilbyde de bedste faciliteter. Det omfatter set ud fra havnens synspunkt også en bæredygtig energiforsyning uanset, om det er i form af havnens materiel, eller muligheden for at tilkoble installationsfartøjer til landstrøm, som snart får en væsentlig opgradering, når det udrulles på store dele af havnen.





- Vi estimerer, at den nye kran vil reducere CO2-udledningen med 275 ton pr. år i forhold til Gottwald-kranen, som den erstatter. På den vis er det altid glædeligt for os at se, når vores strategi bliver omsat til praksis, og gør en helt konkret forskel for miljøet ude på kajkanten, siger Henrik Carstensen, der er administrerende direktør for Grenaa Havn.







Fakta om den nye elektriske kran på Grenaa Havn:

Løftekapacitet: 144 ton Vægt: 467 ton 360 graders mobilitet i op til 54 meter udlæg

Anvendelig til forskellige skibstyper

Anvendelig til forskellige produkter - eksempelvis bulk, skrot, tunge emner og containere









