Tysk rederi åbner indenlandsk containerrute i Sverige

Onsdag 5. maj 2021 kl: 17:00

Af: Jesper Christensen »Emelie Deymann« er 110 meter langt, har en kapacitet på 208 teu og har en begrænset dybgang. (Foto: Reederei-Deymann)Det tyske rederi vil indsætte skibet »Emelie Deymann«, der er bygget til at sejle på indenlandske vandveje, på ruten mellem de to nævnte havne. Ruten, der er den første af sin slags i Sverige, ventes at komme i gang i slutningen af maj med to ugentlige afgange.









»Emelie Deymann« er 110 meter langt, har en kapacitet på 208 teu og har en begrænset dybgang.









Fuldt lastet kan skibet transportere på en tur transportere, hvad der kræver 104 transporter med almindelige sættevognstog. Et modulvogntog vil kunne transportere de 208 teu mellem de to havne ved at køre turen 70 gange.









Baggrunden for at begynde at sejle containere mellem Stockholm Norvik og havnen i Västerås er et ønske om at flytte transport af landevejene til vandvejen for på den måde at aflaste vejen og øge transporteffektiviteten. Ruten vil også kunne bidrage ti mindre CO2-udledning, da søtransport er mere energieffektiv en transport med lastbil, når kapaciteten udnyttes tilstrækkeligt.









Stockholms Hamnar åbnede fornyligt den nye containerhavn i Norvik. Havnen har også indenlandske forbindelser med tog og ligger tæt på Sveriges største byområde.













