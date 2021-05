Batteritog er på vej til Region Sjælland

Tirsdag 4. maj 2021 kl: 16:01

Af: Redaktionen - Vi skal hele tiden fortsætte vores grønne omstilling. Det gælder ikke mindst på transportområdet. Jeg er derfor rigtig glad for, at det nu ser ud til, at vi også kan komme i gang på vores lokalbaner. Vi har et godt samarbejde med staten om batteritog, og det kan være, at det bliver nødvendigt med et økonomisk rygstød, som vi fik til de regionale busser. Vi skal jo gerne ende med omstilling af hele vores togflåde, siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland.Batteritog er et nyt begreb i Danmark, men kendt fra baner i andre europæiske lande. Batteritogene, der bygger på en velkendt og afprøvet teknologi fra eksisterende el-tog, som får el fra strømførende ledninger, er under kraftig udvikling. Batteritogene i Region Sjælland vil være blandt de første i Danmark, da Region Midtjylland har et lignende udbud i gang.De nye batteritog vil først og fremmest skulle erstatte de nuværende IC2 togsæt, som er traditionelle dieseltog fra 1997. Det betyder, at den samlede CO2 udledning fra regionens lokalbaner halveres.- Vi har lige fået på plads, at den store regionale busrute 230R mellem Roskilde og Frederikssund overgår til batteridrift, måske som den første regionale buslinje i Danmark. Og nu kan det være, at vi kan følge op på lokalbanesiden. Det er positivt og glædeligt, at vi med stor sandsynlighed kan se frem til en grønnere løsning de kommende år, siger Peter Jacobsen (DF), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling.De 14 nye batteritog vil sammen med fire nye til Region Hovedstaden komme i udbud efter sommerferien Resultatet af udbuddet vil foreligge i starten af 2022. På det tidspunkt skal der tages endelig stilling til anskaffelsen og på hvilke baner, de skal køre. De forventes at være klar til drift ved årsskiftet 2025/2026.Anskaffelsen forventes at betyde en mindre udgiftsstigning på mellem 2 og 2,5 millioner kroner pr. år. Herudover vil der skulle investeres i ladeinfrastruktur. Region Sjælland, Movia og Lokaltog ser sammen på mulighederne for at få tilskud og skaffe medfinansiering. Det er Lokaltog, der optager lånet til køb af de nye tog, mens Region Sjælland agter at stille garanti for lånet til de 14 nye batteritog.